三大利多下 A股牛市將續行 16:332020/07/08 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投信法人分析，在下半年政策驅動基本面修復、A股在全球配置吸引力提升、寬鬆宏觀流動性續往股市傳導，共有三大利多因素帶動下，A股牛市將續行。 日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，當前大陸經濟資料持續超預期，且市場預期未來一年大陸經濟與企業盈利同比增速將走向高增長，帶動A股全面牛市啟動。 前期受疫情壓制的優質且強勁復甦板塊，包括餐飲、免稅、白酒、消費電子、竣工等細分領域龍頭企業皆可關注。 (工商 ) #宏觀 #全球 #A股 #三大利多 #將續行 也許您會感興趣 財經熱門新聞 5奈米慘輸台積！大咖外資改抱陸廠大腿關鍵曝 - 財經 川普「毀滅香港核彈」若出手！專家爆北京還有大殺招 - 財經 孟晚舟案抓耙子頻對北京示好 恐淪老美制裁名單股價嚇趴 - 財經 生技條例再延10年 - 財經要聞 - 工商時報 漲不停！專家驚曝全球股市1年後的位置 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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