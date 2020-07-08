投信法人分析，在下半年政策驅動基本面修復、A股在全球配置吸引力提升、寬鬆宏觀流動性續往股市傳導，共有三大利多因素帶動下，A股牛市將續行。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，當前大陸經濟資料持續超預期，且市場預期未來一年大陸經濟與企業盈利同比增速將走向高增長，帶動A股全面牛市啟動。

前期受疫情壓制的優質且強勁復甦板塊，包括餐飲、免稅、白酒、消費電子、竣工等細分領域龍頭企業皆可關注。

(工商 )