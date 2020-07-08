IC通路廠益登（3048）公布6月合併營收，根據內部自行結算達新台幣79.7億元，較上個月營收成長11.28％，與去年同期相比營收成長0.59％

由季度來看，今年第二季營收達231.4億元，與上一季相比成長7.21％，與去年同期相比營收成長1.97％；另累計今年1月至6月營收達新台幣447.2億元、年增11.31％。

(工商 )