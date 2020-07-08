普萊德科技（6263）8日公布6月自結合併營收為新台幣9,503萬元，較去年同期的1.03億元下滑7.41％，上半年累計營收5.58億元也較去年同期的6.44億元，下滑13.32％。

雖然今年受疫情影響，營收表現不如預期，但普萊德致力於新產品的開發已收致成效，連帶推升首季毛利率來到41.07％，創下歷年新高，展望第二季，因營收走跌，再加上台幣走升的匯損壓力浮現，會否拖累第二季毛利率走低，仍有待觀察。

不過，普萊德強調，持續開發新產品，以拉升公司毛利率是既定方向，據此，普萊德因應智慧網路和5G行動網路需求，全面升級工規和商規網路交換器由1Gbps光纖頻寬提昇至2.5Gbps，加速5G網路千兆傳輸速率，透過高頻寬低延遲的特性，使 IoT佈建更簡易。同時，搭配普萊德新系列2.5G被動光纖(GPON)產品線，包含從電信CO端到使用者CPE端設備，效率化達成電信網路和最後一哩網路建設。

此外，普萊德新推出的工業級串列設備(ICS-2000T系列)與Modbus閘道器(IMG-2000T系列)具備乙太網路和RS232/RS422/RS485介面，使傳統工業通訊設備輕鬆轉換至單一網路IP數位化遠端管控，亦能運用乙太網延伸網路距離，提昇IoT、IIoT、自動化控制等智慧網路基礎建設的靈活度和網管效能。

(工商 )