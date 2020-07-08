癌症蟬聯國人十大死因，除傳統手術、化療及放療外，現以「細胞治療」成為新選擇。尖端醫（4186）宣布，與臺北市立萬芳醫院簽署合作備忘錄，依「特管辦法」開放之項目及適應症合作，首先將針對癌症治療進行送案申請，這為尖端醫在癌症自體免疫細胞治療申請的第五件合作案。

尖端醫近幾年投入自體免疫細胞治療及應用，並與各大醫研等單位合作，透過產業結盟與彼此互補，對營運產生正面影響；5月營收年成長60.64％，累計營收較去年同期成長46.51％。

尖端醫董事長蘇文龍表示，目前北部合作對象有新光醫院、北醫附醫及萬芳醫院，東部與花蓮慈濟醫院攜手合作，這四大醫療院所均有專業的醫療服務，以及先進的醫療設備和豐沛的醫療資源，在細胞治療領域中表現亮眼。

此外，尖端醫近期加入防疫國家隊行列，投入新冠病毒快篩試劑優化及量產；在臍帶血銀行攜手花蓮慈濟醫院獲特管辦法核准細胞治療、通過適應症最多項的臍帶血銀行、領先全台與花蓮慈濟醫院分享細胞治療首例。

蘇文龍指出，尖端醫送出的細胞治療申請案中，其中與花蓮慈濟醫院合作的免疫細胞(CIK)治療第四期實體癌症已於2019年通過並收案執行。另向衛福部提出的申請計畫，包括自體免疫細胞治療第一至第三期實體癌經標準治療無效，還有自體骨髓間質幹細胞移植。針對退化性關節炎、慢性缺血性腦中風及脊髓損傷等適應症，將待衛福部審查核可後。

(工商 )