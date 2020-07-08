「辛奇・很新・奇」影展《燒肉粽》重新繪製明信片。（影視聽中心提供）

國家電影中心正式轉型為國家電影及影視聽文化中心後主辦的第一檔數位修復影展，由榮獲第37屆金馬獎終生成就特別獎辛奇導演的系列作品「辛奇・很新・奇」影展搶頭陣。本次數位修復影展放映的5部影片，將於這周末11日搶先於台北光點華山放映，皆是1965年至1969年間由辛奇導演執導的台語片。

辛奇導演電影創作生涯共執導了50部以上的台語片，目前僅有8部被保存下來，國家電影及視聽文化中心這次自數位修復的5部影片中，與中正大學王萬睿教授策畫了「辛奇・很新・奇」影展，放映包括《難忘的車站》、《地獄新娘》、《三八新娘憨子婿》、《燒肉粽》與《危險的青春》。

首先推薦強檔懸疑片《地獄新娘》，在地化改編自《米蘭夫人》是「哥德式羅曼史」，形式上充滿著表現主義，高水準的場面調度至今仍令人佩服當時辛奇導演的十足創意；《難忘的車站》改編自金杏枝的日本小說《冷暖人間》，將焦點集中在愛情與家庭，為一齣結構嚴謹、劇情緊湊的家庭通俗劇。

《三八新娘憨子婿》片中「女追男」的行動，在當時的時代氛圍與通俗電影的環境中，能夠在片中有「自由戀愛、性別平權」的觀點，實屬難得之作；辛奇導演最膾炙人口的一部經典電影莫過於《燒肉粽》，除了劇情當中感人肺腑的劇情外，家戶喻曉的主題曲就是由劉福助主唱的《燒肉粽》，另由現已淡出歌壇的陳淑樺配唱；《危險的青春》堪稱台語片中最前衛的作品，透過性工作者組成的三角關係談道德崩壞的社會。

(中時 )