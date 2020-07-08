副總統賴清德今（8）日前往工業電腦大廠研華（2395）林口物聯網園區參訪，針對台灣工業物聯網產業發展，董事長劉克振在座談會中提出2大建言，建議政府推動「先進智慧醫療特區」，並針對金屬製造、環保、公共設施等場域，促成工業物聯網產研聯盟「國家隊」。

研華董事長劉克鎮、執行董事何春盛、綜合經營管理總經理陳清熙等高層，今日親自接待賴清德等人參訪，展示研華近年在智慧城市、智慧醫療及環境與能源、智慧製造等工業物聯網領域中的各式最新應用與解決方案。

在雙方座談會中，劉克振針對台灣工業物聯網產業發展提出2大建言。首先，建議推動政府推動「先進智慧醫療特區」，以提供國內醫界、醫學界及科技界有力的共同實驗場域，認為此舉對促成台灣發展國際化醫療科技產業生態系將相當關鍵。

劉克振指出，以陽明交大在桃園A19新校地為例，目前已朝先進智慧醫療特區方向規畫，並將醫療人工智慧（AI）、遠距醫療（Telemedicine）、全服務健檢、醫療MBA、醫療新創事業育成等，視為未來可能發展項目。

其次，劉克振認為，工業物聯網是台灣未來相當可能成功的產業，因此建議政府積極促成工業物聯網產研聯盟「國家隊」，整合物聯網平台標準化及共享機制，並於金屬製造、環保、公共設施等指定場域進行落地驗證。

劉克振以金屬製造場域為例，指出可由研華與機械公會代表產業端，工研院、資策會與金工中心代表研究單位組成國家隊，發揮各自專長，共創支持設備商數位轉型的設備聯網工業App。

(時報資訊)