今年的肺炎疫情凸現藝文產業勞動條件問題。文化部8日預告《文化藝術獎助條例》修正草案，就特別增訂「勞動權益保障」專章，從促進社會保險參與、急難救助、智慧財產權保障等層面保障文化藝術工作者，更擴大租稅優惠，促進藝文市場及鼓勵藝術創作。

文化部表示，為配合2019年6月《文化基本法》通過，將重要的文化政策基本方針法制化，《文化藝術獎助條例》修正草案自8日起預告60日，廣徵藝文團體及民眾意見，進行彙整研修後，將送行政院審議。

在勞動權益保障方面，修正草案第9條表示，為保障文化藝術工作者的勞動權益和就業，中央主管機關得輔導職業工會，協助文化藝術工作者加入勞工保險。文化部表示，現行無一定雇主或自營作業的文化藝術工作者，需透過職業工會作為投保單位，才能參加勞工保險，因此增訂此條，促使文化藝術工作者加入現行社會保險制度。

修正草案第11條規定，廠商若承辦整府、公立學校和公營事業的藝文採購案，應為採購案的勞務承攬者投保職業災害社會保險或或其他商業保險，增加藝文工作者保障。第12條也規定，中央主管機關得訂定承攬、委任契約指導原則，以保障文化藝術工作者的權益，以及促進文化藝術事業發展。

在擴大租稅優惠方面，修正草案第31條規定，為提振藝文產業市場以及鼓勵年輕藝文工作者創作，藝術家個人創作藝術品的首次出售的交易所得，不計入個人綜合所得稅。除此此外，文物或藝術品交易的所得，都將採分離課稅方式徵納，不併入個人綜合所得稅額計算。

此外，為了活化公有或國營事業土地和建物等閒置、低度利用的空間，修正草案第20條規定，主管機關或管理機關得以出租方式優先提供文化藝術事務使用，而不用受到《國有財產法》和地方政府公產管理法令限制，此外租金得予以優惠或扣抵，且適當減免地價稅與房屋稅。相關辦法由中央主管機關會商財政部、國營事業主管機關及地方主管機關定之。

文化部表示，本次修法旨在推動及建構藝文生態系，從文化藝術前瞻性、創作端出發，強化創造、原生、扎根、市場庇護及藝文環境整備等概念，與文化內容產業相關法制有所區隔，相輔相成。除了確保文化基本法的文化多樣性及文化平權理念，也盤點基本法條文及相關文化法規，納入目前文化法制缺漏或無法涵蓋者，以完備文化治理法規體系，符合文化藝術事務發展需求。

(中時 )