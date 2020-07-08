華為（Huawei)上半年陸續在台推出各式多元新品，包括HUAWEI WATCH GT 2系列、HUAWEI WATCH GT 2e運動穿戴產品、HUAWEI MateBook D系列筆電及真無線藍牙降噪耳機HUAWEI FreeBudds 3系列等。為持續推動在地化經營，深耕通路，今(8)日宣布攜手燦坤，於7/10(五)-7/13(一)燦坤會員特典活動中，提供超優惠的產品價格回饋消費者。

華為技術台灣總代理訊崴技術總經理 雍海 表示：「華為長期聚焦於有意義的科技研發與創新，推動全場景智慧生活體驗。很高興參與今年燦坤會員特典，結合雙方資源，聯手提供超值的美型筆電HUAWEI MateBook D系列預購優惠活動；同時也將與燦坤展開全面性策略合作，未來與燦坤，將在業務銷售、行銷合作、專區專櫃、實機體驗、產品教育訓練等各面向，展開全面合作；期待透過雙方的資源及人力投入，為消費者提供更優質的服務，同時讓更多消費者有機會接觸、親手體驗華為全系列產品的科技魅力。」

即日起至7/13(一)，凡至指定燦坤通路預購HUAWEI MateBook D14 / D15美型筆電，更可獲得總價值最高近NTD 13,000的預購好禮！MateBook D14預購禮，總價值NTD 11,960（包含郵政禮券NTD 2,000、1TB備咖存儲 (贈品價值NTD 3,990)、降噪耳機 CM-Q3 (贈品價值NTD 2,490)、休閒款雙肩包 (贈品價值NTD 1,290)、Microsoft 365 個人版(一年) (贈品價值NTD 2,190)）。MateBook D15預購禮，總價值NTD 12,268（包含ViewSonic 32”液晶顯示器(建議售價NTD 6,988)、1TB備咖存儲 (贈品價值NTD 3,990)、休閒款雙肩包 (贈品價值NTD 1,290)）。

燦坤會員招待特典期間，將舉辦一日店長活動。7/10(五) 20:30-21:30 3C達人 Tim哥會在燦坤士林旗艦店擔任一日店長；宅男女神解婕翎則是在7/11(六)16:30-17:30於燦坤新光華店現身，除了直播開箱筆電與粉絲互動，也將舉行HUAWEI MateBook D15一元競標活動。線上看直播的粉絲們，也可以於直播貼文下方留言：「買筆電就選HUAWEI MateBook D系列」，並@一位好友，即有機會獲得 HUAWEI WATCH GT 2e 乙支(不挑色)。

7/10 (五) 至7/13 (一) 活動期間，凡於燦坤士林旗艦店、燦坤新光華店活動品牌區，依指定歩驟拍照打卡，上傳至華為台灣粉絲團，即有機會獲得HUAWEI WATCH GT 2e 乙支（兩場次各抽出一支）。

(科技)