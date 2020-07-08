與美國總統川普行事風格相似、素有「熱帶川普」之稱的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）6日再度接受新冠病毒檢測後確診，先前曾對已日益惡化的巴西疫情稱「病毒只是小感冒」的波索納洛，在確診後總算願意戴上口罩，接受媒體訪問分享自己患病經過，不過當他脫下口罩的瞬間，讓在場所有人嚇了一跳。

在結束多家媒體訪問後，波索納洛脫下口罩說：「你可以看看我的臉，我很好且很冷靜」。（路透社）

據路透社報導指出，波索納洛在5日時感覺不適，隔一日又更加惡化，稱「當時覺得自己有點病了，身體很累、肌肉也有些痠痛且體溫升至38度」，種種病徵促使他進行病毒檢測，才發現確診。他也提到目前正服用抗瘧疾藥物氫氧奎寧治療，也就是川普曾聲稱的對抗新冠病毒的「神藥」；不過成效不明顯，世界衛生組織已停止將氫氧奎寧作為治療新冠肺炎藥物的相關實驗。

在結束多家媒體訪問後，正準備離開的波索納洛突然面對媒體向後退幾步，並脫下口罩說：「你可以看看我的臉，我很好且很冷靜」，不過也讓在場媒體嚇一跳。

在結束多家媒體訪問後，波索納洛脫下口罩說：「你可以看看我的臉，我很好且很冷靜」。（路透社）

根據巴西衛生單位統計，截至7日，巴西已累計62萬新冠病例、65487人死亡，是當前疫情嚴峻程度僅次於美國的國家。他一向無視新冠威脅，不僅先前稱病毒只是「小感冒」，更稱媒體垮大了新冠的危險程度，巴西人無須為此擔心；之前面對大批人民因疫情過世，僅冷回「那又怎樣」，又力倡各州解除隔離措施，早已引來政壇各派系批評。

(中時電子報)