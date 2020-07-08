瑞瑪席丹（左）和詹喬愉相約登山，日前終於成行。（彥恩國際提供）

瑞瑪席丹（Rima）日前出發嘉明湖4天3夜小旅行，同門的詹喬愉（三條魚）換上高山嚮導身份相伴，兩女攜手山林探險，一連串的野外生活體驗讓熱愛戶外運動的Rima大呼難忘，像是途中下起雷雨一行人在雨中走1個多小時，幸運的抽中山屋不用紮營，，和一群人跟老鼠一起睡通舖，也是前所未有的體驗。

Rima與友人第1天有明顯的高山反應，身為嚮導的詹喬愉徹夜未眠，觀察兩人的呼吸，確保大家的身體狀況，還好兩人一夜後便適應高地氣候，得以順利登頂。詹喬愉說，雖然Rima平時有運動習慣，但其實高山症與體質和身體狀況，如熬夜、感冒有更大的關係，千萬不要以為體能好就不會有高山症。

第3天太早出發，抵達嘉明湖時只看到一片灰藍的湖水，眾人略感失望，想早點下山，但事實上嘉明湖的景色與天氣陰晴有關，且時間太早，詹喬愉依自身經驗說服大家再等一下、碰碰運氣，有很大機率可以看到美景，結果天氣好轉、太陽出來後，嘉明湖像畫一般在眼前出現，風光明媚、氣溫宜人，一行人舒服到在草地上睡著。

(中時 )