嘉義縣年度大型活動「東石海之夏」下周登場，但東石漁人碼頭內的硬體設備多處損壞，令人堪憂。（張毓翎攝）

園區雜草叢生的問題，緻圓公司回應，這周五會派員除草。（張毓翎攝）

嘉義縣年度大型活動「東石海之夏」下周登場，但活動場地東石漁人碼頭內的硬體設備多處損壞、環境髒亂不堪，攤商擔心此景象會把遊客嚇走，縣議員姜梅紅也批漁人碼頭問題一堆，要求相關單位盡速解決。8日縣文觀局派人清理戲水區的青苔，並表示將與管理業者召開調解會，釐清權責問題。

東石漁人碼頭毗鄰東石魚市場，是當地重要的觀光景點，但近年人潮不如此往；「好多同行做不下去，紛紛退租」王姓攤商指出，過去平日停車場有6、7分滿，假日更是停好停滿，如今假日連一半都不到，園內設施長年老舊破損，相關單位「互踢皮球」，結果攤商跟著遭殃。

文觀局副局長李茂鍾表示，該處位居「水尾」，長期水壓不足，前幾屆「海之夏」的遊客反映公廁沒水，故活動時，除增設水塔，還會加派水車隨時補水；孩子喜愛的鯨魚池，因海水滲入、長期未清理，地上布滿青苔，已派人整理，且計畫當天設置氣墊泳池，提供孩子一個好的玩水場域。

漁人碼頭目前由緻圓公司負責經營，園區雜草叢生的問題，緻圓公司回應，這周五會派員除草，活動當天將加派清潔人員至10人，維護環境整潔。

東石鄉代會主席黃東岳認為，小朋友喜歡玩沙、玩水，通常大人到漁人碼頭，也是被孩子拉來的；海之夏即將來臨，撇開相關單位之間複雜的權責問題，現在能立即改善的部分，得盡快處理，別讓遊客留下壞印象才是最重要的。

(中時 )