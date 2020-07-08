日本全能才子星野源出道10周年演唱會全世界看得到！星野源預定於7月12日晚間6點30分舉辦「Gen Hoshinos 10th Anniversary Concert “Gratitude”」，獻出線上演唱會初體驗，讓全世界的粉絲都能站在第一排，見證他一路走來歌迷從數百人變成數萬人的奇蹟。

2010年6月23日推出首張專輯「笨蛋之歌」，同年7月12日於「涉谷CLUB QUATTRO」獻出個人演唱會初體驗，星野源表示原本就有計畫開唱，地點就選在10年前只能容納300名觀眾的Live House，他說：「會有這樣的想法，是因為想重新感受少少人數演出的氛圍，且在同樣的場地也會有懷舊感，更有重新出發的感覺。」

但現在因為新冠肺炎疫情攪局，原本應該是搶票搶破頭，開放線上直播反而讓更多歌迷能夠同樂，希望能透過這場演出，產生更多創意以及達成只有「現在」能做的演唱會，藉此向所有一直以來支持他的人表達心中無限的感謝之意。

為慶祝出道10周年，日本預定於10月21日發行超豪華精裝SINGLE BOX「Gen Hoshino Singles Box “GRATITUDE”」，從星野源首張單曲《在無趣之中》到第11張單曲《哆啦A夢》為止，共11張現在已經飆破日幣萬圓的初回限定盤復刻版，同時加上特典CD和影像光碟，讓樂迷們一次完整收藏。

(中時 )