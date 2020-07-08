疫情加持，訂單滿載；加上新產線加入，不織布大廠南六（6504）6月營收8.8億元，歷史單月次高，年增65%，第二季則是單季新高；南六指出，第三季將有新機台加入，訂單量持續增加，下半年的表現將優於上半年。

南六第二季合併營收25.64億元，比第一季增加63.53%。

雖然台灣疫情趨緩，但是全球仍陷疫情影響，口罩依舊供不應求，加上新增兩條熔噴不織布產線，南六指出，6月營收應該會更高，但因人手不足，無法應付包裝出貨，預期第三季的營運還有高峰。

全球及國內口罩訂單持續，南六指出，被訂單追著跑。為滿足客戶需求，在第三季中，口罩機會再增加30台、到50台；而目前只有1台N95口罩機，8月中旬也會增加到5台。

為滿足國內及國外客戶訂單，南六指出，公司已積極招募短期工作人員應付出貨。

口罩及防疫產品包括隔離衣、防疫濕紙巾等需求暢旺，訂單滿滿，南六從第二季開始，產線稼動率明顯拉升，目前產能滿載；加上產品價格調漲，推升毛利率，南六預期，今年會是公司成立以來，營運衝高峰的一年。

南六新增的兩條熔噴不織布產線，下半年的營收貢獻將陸續增加，加上口罩訂單持續成長，法人預估，南六第三季的9月營收，可望超過11億元，第四季營運也可維持在高峰，今年全年的營收獲利都可望挑戰歷史新高。

(工商 )