三倍券即將上路，台北市長柯文哲6日出席活動時曾表示：「三倍券有念書的人都知道沒效」，對於這番言論，行政院發言人丁怡銘表示，他覺得柯文哲「沒有實際去超商買過東西或繳費」；今(8)日柯文哲接受聯訪，被問到對於丁怡銘的言論怎麼看？柯表示：「如果有效，那他們以前罵馬英九罵什麼？」

三倍券15號將上路，但日前柯文哲的「三倍券無用說」引發熱議，行政院發言人丁怡銘今接受專訪表示，他覺得柯市長一定沒有自己去超商買過東西或繳費，才會不知道超商的小白單優惠一堆，再加上許多超商都有搭配三倍券推出優惠，並不會像柯文哲所說的「沒效」，對此柯文哲則說，中央既然已經決定這樣做了，「就像投手投球，北市府要負責把球接起來」。

柯文哲表示，以他的知識來看，「三倍券效果不大，收買人心的效果居多」他認為現在討論三倍券有效沒效意義不大，況且如果是有效的，「那他們以前罵馬英九罵什麼？奇怪！」，他也指出，北市也有推出補助政策，像是補助老人卡、高中生等等，就是希望把北市的數位基礎建設做起來。

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(中時電子報)