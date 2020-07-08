當地里長與居民將成立自救會表達反對動保園區設置心聲。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

去年台南市動保處就曾在學甲區公所舉辦說明會，但不歡而散。(資料照片)

學甲動保教育園區爭議又起，地方交鋒。台南市政府計畫在學甲區興建動保教育園區，地方正反意見並陳，情況越演越烈，場址規畫地點所在的秀昌里里長謝金雀聯合在地宮廟主委準備成立自救會，11日將在學甲慈濟宮廟埕提出訴求，表達反對意見。

學甲區第六公墓遷葬完成後閒置迄今，周邊200公尺範圍內幾無住戶，現場一片荒煙蔓草，一旁僅有學甲壘球場工程進行中，南市府計畫利用2公頃土地設置動保教育園區，收容流浪犬貓約800隻，園區包含多功能廣場區、隔離綠帶及造景、生態滯洪池、季節性植栽造景及周圍的阻隔林帶，加上動物認養區、動保教育區、汙水處理廠等設施，目前仍在先期規畫階段。

場址所在地秀昌里里長謝金雀發出通知單，指出市府農業局設置收容所在沒舉辦說明會、獲得里民同意情形下，就動用200萬經費執行規畫設計，令里民「恐慌、痛心、反彈」，認為公墓地仍有祖先魂魄在，且蓋園區會影響周邊養殖業及居民身心健康，因此將成立自救會，呼籲鄉親站出來，在地臉書社團出現討論聲音。

事實上去年9月動保處就曾在學甲區公所舉行說明會，出席民眾未等相關單位說明就強烈抗議，現場氣氛尷尬，最後不歡而散，農業局動保處則承諾會以最高規格規畫，兼顧動保與地方發展，在規畫出爐後會再舉行說明會，向全學甲鄉親報告；但還等不到說明會，當地居民已決定舉行自救會反對。

(中時 )