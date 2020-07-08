疫情過後開始出現高總價買盤，市中心高價豪宅推案也紛紛出籠，主推台北市精華區豪宅社區的首鋼開發今年推出敦化南路新成屋「敦南學府」，在今日正式公開，邀請知名財經專家賴憲政站台，首鋼開發副總李志堯表示，「敦南學府」每坪開價150萬元，潛銷3個月已售出4戶，在疫情期間就有銷售2成的好成績，顯見市中心蛋黃區門牌仍是高端客層首選標的。

「敦南學府」總銷約14億元，基地180坪，規劃地上8樓、地下3樓，設計雙併共17戶，每戶45、58坪，每坪開價150萬元，每戶總價6000~8000萬元，於今日正式公開，邀請知名財經專家賴憲政站台，他表示，美國2008年印了2兆美元鈔票，這次要印6兆美元，當股市炒完後，大家要開始思考的是接下來會往哪裡跑，房地產是可以預期的方向，近來台商回流，資金都想回台灣，也帶動置產需求，投資蛋黃區建案是不敗的定律，也創下此波買氣。

首鋼開發副總李志堯(圖中)出席「敦南學府」公開記者會，邀請知名財經專家賴憲政(圖右)站台。(葉思含攝)

首鋼開發以佈局北市精華區聞名，過去知名代表作有「瑞安自在」、「大安自在」、「麗水自在」、「敦南自在」等，主力深耕大安區市場，推案皆擁有精華地段、先建後售等特色，獲高端客層青睞，此次推出的「敦南學府」基地位敦化南路二段172巷26號，擁敦南題材，鄰近遠企生活圈、北教大、和平實驗小學、芳和國中，並主打建材等級，包括SA級續接器強化、航太等級中空樓板、日本新泉活水系統等。

(中時電子報)