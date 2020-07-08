新北市土城區公所為提供地方居民在雨天也有運動好去處，成功向內政部體育署爭取到前瞻計畫補助400萬元、新北市1575萬元，共1975萬在土城綜合體育場興建「風雨球場」，全案已完成工程發包，目前設計中，預計110年3月完工，完成後將大幅提高球場使用效益。

土城人口日益增加，運動需求越來越多，但免費的室內籃球場卻僅有親和街的國道3號橋下一處，居民希望政府能夠協助增設更多室內場地。

土城區公所提出增設運動天幕計畫，成功向中央爭取到400萬元，新北市也補助1575萬，打造全新的半戶外籃球場地，讓民眾晴天、雨天都可以到此活動。

土城區公所表示，風雨籃球場有2個全場、4個練習場地，共8個籃框，此次計畫會把籃框跟場地全部翻新，並利用鋼構的麼是在上方建置天幕，不只能擋風雨，還能遮陽，民眾中午都能來運動。

新北市體育處提到，天幕設計概念融合在地特色桐花意象，雙層弧形浪板設計象徵開花綻放並結合花瓣堆疊概念，球場整體配色亦導入年輕色彩，希望未來使用球場的人感受青春活力、幸福飛揚氣息。

新北市體育處表示，「風雨球場」計畫是在2017年核定，目前已在設計階段，預計2021年2月完工。

(中時 )