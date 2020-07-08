台北國賓飯店川菜廳歷經去年重新裝修，以奢華高質感風貌呈現，帶給饕客全嶄新的用餐體驗，這次也集結館內必吃招牌料理，推出「川味龍蝦套餐」，其中開胃拼盤由川菜廳高人氣佳餚「椒麻雞、烏魚子、蒜泥白肉」組成，海鮮主菜「本港小龍蝦」料理方式可自選鮮花椒或麻婆豆腐，牛肉主菜「和牛臉頰」則可任選紅燒或魚香風味，套餐更囊括了嚴選馬爾地夫野生紅條製成的「干煎紅條」，多種鮮美海味一次滿足。

正值盛夏時光，又到了一年之中最適合大啖海味的季節，去年雙雙榮獲「米其林餐盤推薦」的台北國賓飯店「國賓粵菜廳」與「國賓川菜廳」，即日起推出個人獨享龍蝦套餐，售價1,200元，套餐不僅含可自選烹調方式的鮮美龍蝦，更有多道頂級珍味如和牛臉頰與龍膽石斑，以往動輒數千元的海陸全席，現在專為顧客設計為精緻一人份量，不用費心揪團，單人便能輕鬆享受頂級龍蝦套餐。

飄香超過五十年的國賓粵菜廳，以精湛粵式手法聞名遐邇，即日起推出「粵式龍蝦套餐」，前菜燒味拼盤中的最大亮點「伊比利叉燒」，由共摘下米其林11顆星的歐梓康師傅所指導，一口咬下肥厚叉燒，鹹香蜜味滿溢口中；海陸雙主菜分別是「上湯焗本港小龍蝦」與「澳洲和牛頰佐越光米」，龍蝦烹調手法可依顧客喜好換為「清蒸」或「花雕蒸」；套餐還包含鮮嫩的「煎龍膽石斑」以及富含膠質的「濃湯花膠土雞」；炎炎夏日最需要來一碗消暑涼品，餐後獻上招牌甜點「楊枝甘露」以及時令水果，一人獨享滿桌米其林推薦的美饌。

(中時 )