消費券預購已過一周，北市推出敬老卡、愛心卡和學生卡的加碼優惠，但仍有學生不太了解，以為實體券和悠遊卡能同時領取，北市教育局指出，振興方案出爐，就有發放文宣和疑問解答給各校，有不少學生會選擇在暑假才開始規畫消費券的使用。

台北市政府推出消費券加碼優惠，北市高中職學生只要設定學生證登陸振興三倍券，並加入悠遊付，就能加碼補助500元，連同中央補助2000元及北市府的加碼500元，就能「嗶3000領3000」，不過高中職學生要加入悠遊付會員需在2名法定代理人皆為悠遊付會員前提下，就可在APP完成開通。

台北市教育局表示，學生只要使用學生證消費滿3000元後，過7天鑑賞期，第8天就會收到簡訊通知，收到政府的2000元回饋與北市的500元，如果7月15日消費滿3000元，最快7月23日可收到回饋。

趙姓高中生指出，學生使用悠遊卡大多是乘車，要消費3000元有點難度，且很少使用學生證來購物，會請家人幫忙到超商預購，領取實體的振興券，針對記者詢問是否了解消費7天後才能收到3000元的回饋，陳姓同學說，文宣上有綁定宣導，但不太清楚實際該如何領到3000元。

(中時 )