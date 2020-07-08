不畏美國新冠肺炎疫情急飆與隔夜美股收黑，周三香港恆生指數收漲0.59%，為26129.18點。國企股(H股)收漲1.39%，為10748.11點。

科技股表現強勁，騰訊大漲5%，美團勁揚8%，股價雙雙創下新高，為港股帶來提振。小米與中芯均大漲約9%。

香港本地疫情復燃，兩日至少新增28個新冠肺炎確診病例，受此打擊，本地股下挫，九龍倉收跌0.78%，稍早前一度跌逾3.22%，港鐵公司收跌2.97%，匯豐跌逾4%。

(時報資訊)

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