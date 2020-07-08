《港股》科技股大漲 恆指收高0.59％ 16:482020/07/08 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不畏美國新冠肺炎疫情急飆與隔夜美股收黑，周三香港恆生指數收漲0.59%，為26129.18點。國企股(H股)收漲1.39%，為10748.11點。 科技股表現強勁，騰訊大漲5%，美團勁揚8%，股價雙雙創下新高，為港股帶來提振。小米與中芯均大漲約9%。 香港本地疫情復燃，兩日至少新增28個新冠肺炎確診病例，受此打擊，本地股下挫，九龍倉收跌0.78%，稍早前一度跌逾3.22%，港鐵公司收跌2.97%，匯豐跌逾4%。 (時報資訊) #大漲 #收漲 #收跌 #跌逾 #港股 也許您會感興趣 財經熱門新聞 5奈米慘輸台積！大咖外資改抱陸廠大腿關鍵曝 - 財經 川普「毀滅香港核彈」若出手！專家爆北京還有大殺招 - 財經 生技條例再延10年 - 財經要聞 - 工商時報 iPhone不支援北斗衛星 蘋果官方文件洩底 - 財經 散戶一定睡得著！他爆台積電20年來證明1件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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