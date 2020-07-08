看好高導熱金屬散熱基板前景，聚鼎(6224)董事會決議透過子公司聚燁科技，與德商漢高集團(Henkel)美國子公司簽署協議，以2600萬美元收購該子公司旗下金屬散熱基板與線路板(TCLAD)事業部門，預計最快今年底、最慢明年第1季併入，聚鼎董事長朱復華表示，該部門為世界第一大金屬散熱基板廠，併入後可望成為全球第一大散熱基板廠，並帶動公司明年合併營收增加50%。

儘管全球車市受中美貿易戰及全球新冠肺炎疫情影響，連兩年市況低迷，尤其是大陸車市，但車用相關散熱基板需求卻穩定增加，加上工業、航太等市場亦逐步擴大，看好高導熱效能金屬散熱基板前景，聚鼎科技於今天宣布收購德國Henkel(漢高)散熱事業部門 TCLAD。

德商漢高TCLAD部門前身為美商貝格斯公司(Bergquist)轄下的散熱產品部門，2014年間貝格斯為漢高併購，TCLAD於30餘年前即開發出專有的濕式製程，生產優質絕緣介質層，專攻高導熱率的各類應用市場，產品涵蓋商用及車用LED照明、工業用LED特殊照明、工控電源(IPM)、航太國防應用等，數百家客戶遍布北美、歐洲、南韓、台灣及中國大陸，且有過半數為獨家供貨，30餘年來均為金屬散熱基板的全球龍頭廠商，其技術及產品規格更是客戶及同業引領指標。

朱復華表示，雖然車市狀況不佳，但傳統車廠採用LED車頭燈比重逐步攀高，且電動車的IGBT愈來愈多，未來數年電動車可望大幅成長，電動車動力輸出控制模組IGBT散熱需求必然隨之增高，而金屬散熱基板可為此散熱需求提供最有效的解決方案；聚鼎自2007年起即深耕金屬散熱基板市場，並獨立研發不使用溶劑的環保乾式製程，獨步全球，客戶也遍及電視背板、商業及車用照明、高速運算等領域，是亞洲唯一以金屬散熱基板製造為專業廠，近幾年公司積極切入車用市場，此次收購，可取得TCLAD全球領導地位與通路，更達成乾濕式製程的技術互補與共同研發平台，建立更完整的產品組合，持續獲取精密傳導需求的世界級訂單，快速切入汽車供應鏈。

聚鼎科技今天董事會決議透過子公司聚燁科技，與德商漢高集團(Henkel)美國子公司簽署協議，以2600萬美元收購該子公司旗下金屬散熱基板與線路板(TCLAD)事業部門之全部資產與業務(含在美國威斯康辛州Prescott約10萬平方呎土地廠房與機器設備、存貨、商標、專利、著作權、Know-how技術、客戶關係及商譽等，並續聘約273名員工，但不含債務)，此項收購案預計最快今年底、最慢明年第1季完成，併入聚鼎業績。

朱復華表示，聚鼎收購TCLAD部門，將可結合雙方強項，擴大全球各區域的行銷佈局，搶攻電動車成長商機，在交割整合完成後，預估將可增加聚鼎合併營收達50%以上。

(時報資訊)