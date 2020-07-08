耕興(6146)受惠5G NR相關檢測服務收入增加，6月合併營收達3.33億元，連續第2個月創歷史新高，去成長28.02％；上半年合併營收為16.5億元，年成長13.13％。

耕興截至今年5月底，5G NR檢測接單的Model數量已超越2019年全年總數，並呈現倍數成長，其中耕興於5G FR1的手機檢測接單，占5G NR訂單約8成，大陸、歐洲等國家以發展5G FR1為主，其中5G FR1的智慧型手機占全球5G NR近三分之二市場需求，為耕興接下來營運帶來潛在商機。

後疫情時代各國政府積極釋出頻段招標，電信營運商陸續開台，更積極推動5G企業垂直運用、涵蓋AR/AI/VR、車聯網等多項應用情境，加速5G時代的發展。耕興因應未來5G NR發展趨勢，持續強化測試技術發展及專業人才培育，優化服務品質及持續投資軟硬體設備，以爭取更多5G產品檢測訂單。

(時報資訊)