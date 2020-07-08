高雄市消防局推出動畫「三隻小豬與火野狼第二集」，以口訣「叫叫CD（選擇、關門）」，宣導火災知識。（高雄市消防局提供／林瑞益高雄傳真）

日前高雄市三民區住宅火警導致一家五口命喪火窟，震驚社會大眾。高雄市消防局為了提醒民眾注意安全，特地製作動畫「三隻小豬與火野狼第二集」，配合口訣「叫叫CD（選擇、關門）」，加強民眾對火災的應變知識。

相隔3年，高雄市消防局再次推出動畫短片，將火場應變流程結合自創口訣「叫叫CD（選擇、關門）」，簡化火場應變作為，希望透過可愛動畫使得火災應變基本功家喻戶曉，以降低火災傷亡發生。

此前的「三隻小豬與火野狼第一集」手繪動畫宣導，搭配可愛逗趣的童音，改編三隻小豬的經歷，引導認識火災時錯誤避難行為：1、「不能往上逃，要往下逃」。2、「不能躲浴室，要躲入有陽台的房間」。3、「關門塞門縫開窗戶呼救」。

這次的「三隻小豬與火野狼第二集」，強化第一集防火避難概念，將整個火災應變流程完整論述，主軸新增發生火災時要先大聲呼叫，不可以先滅火，要選擇有窗戶的水泥牆隔間關門避難。並結合民眾一般耳熟能詳的CPR口訣「叫叫CD」，使得民眾容易記憶，火場可以順利應變。

口訣共4個步驟：首先是大聲叫，大聲呼叫「火燒厝」哦。其次是撥打119，報案通知消防隊。第三是「C（Choose）選擇」：小火快逃，濃煙關門。無法逃生時，選擇水泥牆隔間避難，最好有對外窗或者陽台。第四步驟是「D（Door）關門」：關上門，塞門縫冷靜等待救援。

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(中時 )