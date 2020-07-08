施羅德投資集團經濟學家James Reilly指出，全球旅遊限制慢慢地取消，但大部分的民眾比較可能跳上車放假去，而不是選擇搭上飛機。另外是，國際旅行能夠盡快恢復嗎？經濟蕭條是否能讓一些國家重新安排經濟的優先順序？

【旅遊業的崩潰對全球經濟意味著什麼？】

我們手邊所最新的資料是2018年的資料，但先拿來做個參考基準：2018年旅遊業對該年全球GDP貢獻了10.4％；而今年面對新冠疫情，在全球多國目前仍實施旅遊禁令之下，該產業也面臨嚴重的挑戰。

聯合國世界旅遊組織（United Nations World Tourism Organisation, UNWTO）指出，2020年國際旅客的旅行量將下滑58～78％。這個結果可能造成1～1.2億與旅遊直接相關的工作面臨風險，這是全球經濟勞力最密集的產業之一。

【對不同經濟體的影響為何？】

聯合國世界旅遊組織中，有一「國際旅遊業」（International Tourism）一欄，其中紀錄國際旅遊業對一國GDP的佔比，除能觀察到國際旅遊業對特定國家整體經濟的貢獻，也能藉此知道有那些經濟體最容易受到經濟衰退影響。這一指標從列支敦斯登和摩納哥的98％，到澳洲的11％不等。

藉由結合該指標與旅遊業對GDP的總貢獻，我們可以估計一個國家受國際旅遊的影響程度。由於旅遊業佔GDP以及佔總就業人數的比例，顯示兩者間有密切關係，因此這也被視為影響就業狀況的指標。

【還有哪些因素將影響經濟的脆弱性？】

隨著對社交距離與個人空間更加重視，這種對質量勝於數量的關注可能扮演重要角色。不過短期內全球旅客量急劇下降，這些受到旅客數量影響較深的地區將遭受最大的金錢損失。

旅行泡泡（travel bubbles）短時間看起來會成為國際旅行中常見的景況，一些與澳洲和冰島（以旅行海外支出為指標的前兩名國家）建立「走廊」（corridors）的經濟體，表現會較佳。還有許多因素發揮作用，其中一個是旅遊業的季節性因素。歐洲經濟體，如西班牙與義大利尤其依賴夏季旅客，因此，今年疫情真是最糟的危機爆發時機了。

另一個要考量的是，那些受新冠疫情影響最深的地區，將很難洗刷污名，需要等待更長時間才能恢復往日旅客水準。

【新冠肺炎可以治癒「荷蘭病」嗎？】

這裡預期，新冠肺炎可能帶來另一個影響，就是那些對旅遊業有著不健康依賴的經濟體，出現更多元化的改變。新冠肺炎危機被許多人描述為一種重新分配的衝擊（reallocation shock），因此看到一些國家採取行動、減少對旅遊業的依賴也就不足為奇。

特別是，過去九年，隨著全球旅遊業的成長速度勝過GDP成長，許多政府滿足於忽略這種潛在的風險，現在可能已經後悔。

但換個角度想，隨著各國擺脫旅遊業所造成的「荷蘭病」（Dutch disease）（意指一個產業的快速發展，可能加速其他產業衰弱），機會可能到來。國際入境旅客的下降可減緩當地貨幣的升值壓力，使掙扎中的供應商能更有機會在國際舞台上競爭。且隨著勞力密集的旅遊業工作數量減少，這些相關企業的薪資負擔也能減輕。

施羅德小辭典：「荷蘭病」特別是指中小國家經濟的特定產業產品異常繁榮，而導致其他產業衰敗的現象。源自1960年代，荷蘭政府大力發展天然氣，出口激增，經濟因此繁榮；然而天然氣產業卻嚴重打擊農業以及其他製造、服務業，特別是出口天然資源帶來外匯收入的增加是使得貨幣升值，同時削弱了其他出口產業的競爭力。這種資源產業在繁榮時期犧牲其他行業作為代價的現象，國際上稱之為「荷蘭病」。

(工商 )