副總統賴清德8日至研華（2395）物聯網園區參訪，由研華董事長劉克振、執行董事何春盛及綜合經營管理總經理陳清熙親自接待，不僅展示研華近年在智慧城市、智慧醫療及環境與能源、智慧製造等工業物聯網領域中各式最新應用與解決方案外，座談會中也針對台灣工業物聯網（IIoT）產業發展提出推動先進智慧醫療特區，以及促成「工業物聯網產研聯盟（國家隊）」兩大建言。

研華表示，建議政府推動「先進智慧醫療特區」，以提供國內醫界、醫學界及科技界有力的共同實驗場域，此舉將對促成台灣發展國際化醫療科技產業生態系十分關鍵。

其中，以陽明交大在桃園A19新校地為例，目前也已朝此規劃，並將包括醫療 AI、遠距醫療（Telemedicine）、全服務健檢、醫療MBA、醫療新創事業育成等視為未來可能發展項目。

另外，工業物聯網是台灣未來十分可能成功的產業，研華因而建議政府積極促成「工業物聯網產研聯盟（國家隊）」，整合物聯網平台的標準化及共享機制，並於金屬製造場域、環保場域、公共設施場域場域等進行落地驗證。

以金屬製造場域為例，可由研華與機械公會代表產業端，工研院、資策會與金工中心代表研究單位組成國家隊，發揮各自專長，共創支持設備商數位轉型的設備聯網工業App。

研華表示，公司一直以來致力於「智能地球的堆手」企業願景，且近年積極落實「共創」與「跨界」的物聯網經營模式，期待藉由整合產、學、研以及政府積極參與，建構完整產業生態鏈、連結各產業夥伴共同開發及導入產業應用，進而帶動台灣工業物聯網產業升級與落地。

(工商 )