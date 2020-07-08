三福化（4755）認列顯影劑回收工程，6月營收3.77億元、月增41％、年成長27％，創新高紀錄；第2季營收季增4％。下半年基礎化學品將迎來飲料商機、精密化學品面板需求不看淡，顯影劑回收工程持續，營運蓄勢看旺。

此外，伴隨出貨放大，永光（1711）6月營收4.95億元，月增4.7％。上緯投控（3708）6月營收8.34億元，續創新高，月增8.3％，年成長83.76％；前6月營收34.66億元，年增12.28％。

三福化第2季受產品組合改善帶動，毛利率可望加分向上；今年新興化學品（TMAH顯影劑回收、工程）仍將維持兩位數百分比成長幅度。因應未來接單成長，著手規劃二期廠房籌建，至於大陸則瞄準面板產業市場。

三福化去年在stripper（光阻剝離液）市場，除原有面板產業之外，亦積極開發封裝bumping製程所需光阻剝離液，也向相關半導體廠商送認證。

永光表示，6月色料、特化及碳粉事業營收受新冠肺炎疫情影響，業績年減44％、43％及32％，惟電子化學品、醫藥化學品年增11％及4％，支撐營運推進。

永光上半年電子化學品、醫藥化學品年成長15％及13％，色料、特化及碳粉營收年減20~28％。

(工商 )