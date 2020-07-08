說到下午茶，印象中總是有各式鹹甜點心盛裝於三層架上的英式下午茶，這次我們來吃點不一樣的吧！

台北國泰萬怡酒店 特別與藝人侯昌明夫妻投資的「PIETY派。對」合作，推出夏日下午茶「派」對套餐，分為鹹甜兩種風味，「洛林鄉村鹹派組」有「泰式打拋豬」、「潮間帶的襲擊」及「蒜你厲害」等口味選擇，其中「潮間帶的襲擊」是川味清炒海瓜子風味，海瓜子的鹹香夾帶著Q彈花枝丸和鮮海菜，海味十足。

楊枝甘露派。（圖／台北國泰萬怡酒店提供）

而「甜心派對組」則主打網路熱賣的經典港式風味「楊枝甘露派」，以及「法式蘋果派」、「檸檬派」。「楊枝甘露派」選用台灣愛文芒果與與微苦的紅柚粒，特別調製芒果泥與椰漿提香，更將西米露改良成椰果，濃郁酸甜口感誘人上癮。

紫薯於妳。（圖／不貳光車輪餅提供）

另外原本是台灣古早味美食的車輪餅，近來就有新穎品牌主打用料實在、爆餡創意風味和客製化餅皮烙印，為車輪餅增添文青味。 不貳光車輪餅 從7月開始推出兩款新口味，「紫薯與妳」嚴選台灣在地產的紫玉地瓜，削皮後放入蒸籠中蒸熟並搗成泥製成，鬆軟的餅皮包覆著飽滿綿密的地瓜餡，地瓜自然的清甜與纖維豐富了口感，美味、健康無負擔。

咖哩作伙。（圖／不貳光車輪餅提供）

「咖哩作伙」使用日本家常咖哩塊放入紅蘿蔔與雞胸肉一起熬煮成咖哩醬，將咖哩醬均勻拌入馬鈴薯泥中，鹹香中帶有餅皮甜味，還能吃到雞肉塊，咖哩控絕不容錯過。

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(中時電子報)