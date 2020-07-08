中美緊張關係持續升級，短片平台抖音（海外版為Tik Tok）成為中美角力新戰場。美國總統川普8日證實，正考慮禁止Tik Tok在美運營，作為報復中國處理新冠肺炎疫情的手段之一。據路透報導，美國當局正調查有關TikTok侵犯兒童私隱的指控。

美國國務卿蓬佩奧周一（6日）表示，美國在研議禁止中國社交媒體應用，其中包括TikTok。他暗示TikTok將用戶資料分享給中國政府，TikTok否認指控。中國外交部發言人趙立堅昨稱，希望有關方面不要選擇性地設置障礙，更不要將問題政治化。

川普接受Gray Television採訪回應蓬佩奧言論時，證實這是考慮要做的事，形容是個「大買賣」，「看看這次疫情中國都發生了什麼，他們對這個國家和整個世界做出的事情真是可恥」。

川普未提及細節，僅說封禁TikTok是他考慮就新冠疫情對中國政府報復的多種手段之一。美國至今逾300萬人感染新冠病毒，死亡病例已超出13萬。

美國副總統彭斯周二（7日）亦稱，將繼續對威脅美國國家安全的中國實體維持「強硬立場」，其中可能包括TikTok。他稱，川普已經明確表態其政府將扞衛美國的利益，免於「受到中國共產黨的損害」。

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(中時電子報)