警方破獲竹聯幫平堂、仁堂育仁會及天道盟、四海幫等幫派堂口，查扣大批贓證物。(林郁平攝)

警政署聯合台灣高等檢察署及全國各地方檢察署，實施本年度第2次「全國同步掃黑行動專案」，除以查緝犯罪幫派為主體，亦結合掃蕩「地下錢莊」專案，截至目前為止，已檢肅37名治平目標，同時逮捕手下成員245人，合計282人到案。

警方表示，執行重點在近期影響社會秩序的活躍幫派分子及其「堂口」、「依附、寄生行業」，共動員全國警力1萬1428人，掃蕩幫派圍事經營與經常活動處所共計2353處，查扣不法金流達89萬6700元；另掃蕩地下錢莊查獲221件353人，經查放貸金額總計高達1億8128萬元，警方查扣犯罪不法所得總金額達777萬餘元，並持續清查中。

檢警破獲的幫派包括竹聯幫平堂、仁堂育仁會、捍衛隊及天道盟太陽會、同心會、環南會、正義堂與四海幫海南堂、海壢堂、海巨堂等。

其中，竹聯幫仁堂育仁會29歲史姓男子，因幫派爭奪地盤，涉嫌指揮手下與敵對勢力，在新北街頭、KTV等公眾場所大亂鬥，屢成為新聞事件，另涉嫌指揮旗下小弟強押、凌虐黑吃黑車手，刑事局偵查第四大隊將史嫌及11名共犯檢肅到案，依組織、殺人未遂、恐嚇取財等罪嫌送辦，檢方聲押獲准。

高雄市警局查獲27歲蘇嫌男子，發現蘇嫌近年在高雄小港、林園等地區迅速竄起，吸收多名未經世事、懵懂無知的中輟生加入「小港玉虛宮」宮廟陣頭幫眾，以恐嚇人身安全、毀損破壞店家等不法手段，逼迫多名被害人繳交保護費。

擔任補教老師的42歲林姓男子，在台中多處據點經營賭博網站，吸引年輕被害人下注運動賽事、彩球及賽馬，以調整賠率的方式影響賭局，致下注者債台高築，並趁被害人無力償還之際，透過通訊軟體LINE、手機簡訊及至住家門口張貼紙條等方式催討債務，致使被害人心生畏懼，危害社會治安情節甚鉅，刑事局偵查第九大隊與台中市警局將林嫌及5名共犯拘提到案，依詐欺、恐嚇取財等罪嫌送辦。

(中時 )