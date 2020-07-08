施名帥、簡嫚書、連俞涵等主演的《黑喵知情》，是首部以「寵物溝通師」為背景戲劇。愛動物的施名帥也有養一隻米克斯黑貓「sesame（英文：芝麻）」，不過拍《黑喵知情》身上沾染不少動物氣息，sesame聞到其他動物味道氣到抓狂，以為「奴才」外遇，和施名帥冷戰外還尿尿在施名帥衣服上，他無奈說：「每次拍完戲回家，都要先噴去味劑，再衝去洗澡，確保身上沒有其他動物的味道。」解除外遇疑慮，sesame和他才重修舊好。

施名帥說，原本sesame是隻流浪在外的小貓，意外被家人發現撿回家，不知不覺已相伴7年多，施名帥自稱「奴才」，每天要服侍愛貓主子，梳毛、餵食、打掃廁所一樣不能少。sesame雖然個性冷淡，但一聽到施名帥腳步聲，立刻會上門迎接，蹭腿撒嬌討抱抱，讓施名帥為她死心塌地，工作再累只要有愛貓陪伴就滿足，貓奴施名帥由衷說：「她的存在都會提醒我，還有人需要我！」

《黑喵知情》為首部以「寵物溝通師」為背景戲劇，透過寵物視角的解讀，探討人性與家庭關係，獲文化部「109年度超高畫質電視節目製作」補助，主演卡司堅強，集結施名帥、簡嫚書、連俞涵、王家梁、陳以文、尹昭德、蔡燦得、梁正群、程予希、夏大寶、姚愛寗及特別演出高慧君等陣容。

8日釋出最新前導預告，首波預告中黃金獵犬「小小」、天竺鼠「阿喵」、傑克羅素梗犬「梅爾」、英國短毛貓「麒麟」、柴犬「奈奈」及橘貓「布丁」全出動，施名帥和寵物明星同桌吃飯，畫面可愛又療癒。劇裡他飾演立委助理「羅鈞」，他自嘲演技不如狗，更直呼：「動物演員演技超好，都想幫牠們報金鐘獎！」《黑喵知情》將於8月2日起每週日晚間10點LINE TV、民視無線台療癒登場。7月10日（五）下午2點將在南港展覽館1館「台北寵物用品展」舉辦「黑喵知情公益快閃活動」。

(中時 )