港泰護老中心的住客昨晚已分別送院或撤離到檢疫中心。（圖／東網）

香港新冠病毒疫情近日出現逆轉，今日（8日）預計新增14宗確診病例，其中9宗為本地感染，香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君直言，這已經是第3波疫情爆發。港府食衛局也預告，將收緊先前放寬的防疫措施，於下周公布實施。

《香港01》指出，由於學校已復課，有一所中學學生確診，另有12所中小學因學生的家人確診，因此共有13所學校宣告停課消毒。已新增14名確診有9宗為本地個案，5宗來源不明。其中包括香港首間爆發疫情的養老院慈雲山港泰護老中心，累計至少3名院友及2名職員確診，佐敦新發茶餐廳食客則前後有6人確診，來源不明個案涉及沙田及黃大仙區。

《東網》引述張竹君說法稱，香港防疫「已經失守」，確定迎來3波疫情，擔憂社區感染可能會有大爆發。由於不少患者都有到不同地方吃喝玩樂，疫情更難追蹤，只透過追蹤密切接觸者及收集深喉唾液樣本已難以截斷病源。香港食衞局陳肇始表示巷，會收緊已放寬防疫措施，預計下周公布。

香港中文大學教授許樹昌對《星島日報》表示，昨日是一個警號，證明社區有明顯及活躍的傳播鏈，部分應為早前確診的豁免險疫人士帶入香港。至於疫情會否大爆發，他認為要視乎政府能否果斷執行3月一系列的防疫措施。

(中時電子報)