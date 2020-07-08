「網拍女神」陳泱瑾（Grace）過去擔任網拍模特兒成名，她在2012年事業高峰之際，驚喜宣布閃婚、懷孕，現在已是雙寶媽咪的陳泱瑾，平時也樂於分享生活和育兒日常，陳泱瑾今（8日）則辣PO身穿紅Bra、小褲照，她前凸後翹身材實在超不科學。

陳泱瑾是著名的辣媽代表，她今下午則在臉書PO身穿紅Bra、小褲照，大方曬身材，陳泱瑾前凸後翹的S曲線超不科學，一點都看不出是2位孩子的媽，陳泱瑾也霸氣發文：「這就是位正常吃三餐，渡假有酒精並生了2位孩子的網美媽媽暑假照片」。

陳泱瑾霸氣說：「我就是懶著修圖套濾鏡 一切就是如此的真實」，而陳泱瑾也進一步提到，她正享受每個階段的自己「有點腰間肉又如何 這就是準備迎接32歲的我啊」，網友更是狂讚陳泱瑾：「身材超好！」、「哪裡胖了」、「漂亮的不得了」。

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(中時電子報)