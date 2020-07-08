高雄燕巢芭樂產量居全台之冠，高雄市農業局近期輔導農民團體研發各式加工品。（林雅惠攝）

高雄燕巢芭樂產量居全台之冠，高雄市農業局近期輔導農民團體研發各式加工品，如芭樂蛋糕、果乾、茶包、冰品等，其中「醜芭怪冰棒」大受歡迎，濃縮完整芭樂風味的冰棒，成了夏季消暑的小確幸。

受新冠肺炎疫情影響，國內許多農產品外銷受阻，而高雄芭樂鮮果的外銷腳步未停歇，加上因可全年生產、穩定供貨，且耐儲運，是高雄目前外銷主力果品，主要外銷加拿大、新加坡以及香港。

今年上半年高雄芭樂的外銷量達684公噸，目前穩定持續供應中，而高雄市農業局為了讓全台民眾能夠在第一時間就可選購到高雄優質芭樂，也媒合國內2大零售超市系統家樂福及全聯合作上架。

另在加工推展部分，農業局與中央配合辦理番石榴加工採購，預計與國內三大食品廠合作辦理600公噸，補助加工處理費每公斤2元、集運費每公斤3元，不僅協助處理國內芭樂產量調節，豐富消費者味蕾的選擇。

農業局也計畫陸續在近期暑假期間，密集舉辦4場農產展售會，包括7月25至26日、8月29至30日於凹子底公園接續舉辦兩場神農市集、8月8至9日於中央公園舉辦型農市集，及8月22至23日於大崗山風景區如意公園舉辦大崗山龍眼蜂蜜文化節，大力推展高雄在地農產，絕對是夏季採買產地鮮送農產最佳時機，千萬不要錯過。

高雄市農業局代理局長王正一表示，芭樂富含天然維生素C及其他有益人體的營養素，而製成的各式加工品也保留豐富的熱帶水果風味，除了可以在水果攤及生鮮超市購買，農業局輔導建置的「高雄首選電商平台」也有販賣鮮果以及茶包、醜八怪冰棒等加工品，只要上網動動手指頭，就可以把最新鮮好吃的農產品送到消費者手中，歡迎大家多多選購。更歡迎市民朋友，千萬別錯過高雄暑假的四場假日農產市集活動。

(中時 )