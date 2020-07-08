戴資穎嘗試起拳擊也有模有樣。（影片嵌入自戴資穎臉書粉專）

羽球一姐戴資穎目前國家運動訓練中心維持訓練，忙碌的行程之餘，也嘗試一些其他運動來釋放一下壓力，今天她的臉書粉專上傳她打拳擊的有趣影片，和教練及拳擊國手好手林郁婷在對決，過程相當趣味。

這支戴資穎體驗拳擊的影片，一開始小戴先接受專業教練的指導練些基本動作，隨後鏡頭一換，變成小戴的教練賴建誠和她對練，字幕因此上了「專業版訓練」及「不專業版訓練」，而「賴皮」教練還施展假動作欺敵，讓小戴笑說：「連這個（玩拳擊）都要騙人。」

拳擊訓練其實也不簡單，讓戴資穎直呼「沒力了！」「認真痛，隔天瘀青。」後面小戴還和好友林郁婷進行趣味對打，兩人穿戴上比一般拳擊手套更大的手套，利用腳步互探虛實，期間林玉婷的拳擊手套掉了，小戴搞笑撿拾起來不還給林郁婷，讓林郁婷當場只能用一隻手繼續。

戴資穎認真揮舞雙拳、閃躲的樣子，讓球迷看到她的另一面，大讚架勢十足、好可愛，還有球迷留言問：「您這次的目標是拳擊世界冠軍嗎？」

(中時 )