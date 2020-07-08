圓展（3669）受惠於疫情帶動遠距商機，營收步步高升，6月合併營收來到2.55億元，創下歷年同期及2010年4月以來的新高，呈月增51.25％及年增28.48％，上半年累計營收為11.09億元，呈年增7.57％。

在疫情帶動下，圓展第二季業績明顯起飛，單季營收6.35億元，均優於今年首季的4.74億元，以及去年同期的5.66億元，應證了公司在法說會時提及的「預期第二季表現仍會優於首季」的說法。

(工商 )