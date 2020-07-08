過去曾有百萬行情的蛋白區豪宅破盤價頻傳，過去最高曾有百萬行情、士林夜市旁高總價案「圓山一號院」，低樓層的2樓及4樓出現每坪64萬的破盤價；長春石化第二代以現金購入外雙溪「太子華威」二戶也出現每坪79.6萬、87.2萬元的低價。

最新實價登錄顯示，興富發建設投資興建的「圓山一號院」，今年4月2樓、4樓低樓層分別以總價6,988萬、7,338萬元成交，單價每坪僅約在64萬元左右，對比該案2015年最高達每坪108萬元、即使近年成交價普遍在每坪68～71萬左右，建商誠意讓價退場、買方接手總價也低於8000萬的豪宅稅門檻。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，經歷景氣修正後自住客當道，非傳統豪宅區段的大坪數產品銷售不易，非蛋黃區亦難創造單價百萬行情，反應快的建商也願意降價收回資金，換屋族也認為買的划算而入手，該案屋齡已達4年進入銷售尾聲、低樓層、大坪數產品，加上建商打算結案出清，都是破盤價出現的原因。

非屬傳統豪宅地段的蛋白區，在目前市場維持高身價並不容易，同樣也屬士林區、位於芝山岩旁的豪宅「太子華威」，今年4月11樓戶、2樓戶也都出現不到9字頭的成交價，2樓甚至不到8字頭，這二戶買主均為長春石化第二代林顯東，分別以元資博、精米圖二法人以現金、無貸款所購入，二戶總價合計約2億元。

實價登錄顯示，屋齡2年「太子華威」扣除地主合建戶交易，最高成交價為每坪117萬元，平均行情約在百萬左右。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，低利環境下，美中貿易戰和疫情加速回台投資的台商，和本土企業主資金滿滿，股市又處於相對高點，不動產穩定保值優勢浮現，有資金需求時又具融資效益，不少高資產族以不貸款的方式購買高端資產，包括「冠德信義」、「聯合大於」、「帝景水花園」等近年都不乏富豪搬現金購屋的案例。

(工商 )