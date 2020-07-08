沃旭能源和台積電8日宣布雙方正式簽署企業購售電契約，台積電將承購沃旭能源大彰化西南第二階段和大彰化西北離岸風場共920MW裝置的所有發電量，創下全球再生能源業至今簽署最大的企業購售電契約。

沃旭指出，這次簽署的企業購售電契約為期20年，且為固定供電價格。購售電期間預計將從大彰化西南第二階段及西北離岸風場於2025年至2026年正式商轉後開始。

(工商 )