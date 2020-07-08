國民黨行動中常會，8日移師南投縣議會，國民黨文傳會發言人盧宸緯表示，黨主席江啟臣在會中說他每周至高雄市輔選市長、議長，要兌現對前議長許崑源的承諾，以及勝選的決心。

江啟臣主持中常會，包括南投縣長林明溱、議長何勝豐、立委馬文君等人都列席；江啟臣表示，民進黨4年前執政以來，陸客大幅減少，即便運用各種政策工具多次加碼，投入大量公帑，其他國家客源、國內旅客客源依舊無法補足。今年新冠肺炎疫情擴散，更讓觀光旅遊業者的困境雪上加霜，讓觀光業者苦不堪言，中央官員的漠視與缺乏同理心，更是令人痛心！

江啟臣指出，交通部長可以率爾說出，現在的困境是市場洗牌的好時機，甚至宣示「沒競爭力的退場」，卻遺忘了每一個裁員都是每一個家庭經濟的困境。每一個歇業的公司行號，更代表著產業的衰退！面對這樣的環境，政府應該要有同理心，而不是把這當成是正常的、客觀的競爭環境，考驗這些辛苦的業者。

江啟臣說，南投縣在林明溱縣長帶領下，具體提出各項振興方案，邀請國人來南投觀光。南投的業者更是做好各項萬全準備，要讓所有的旅客不但可以享受南投山水美景，更能體驗溫暖人情，請所有常委、從政同志，一起到南投，享受「玉山高、濁水長」、「廬山清、霧社壯，日月潭中波蕩漾」的美好風光。

江啟臣表示，到南投讓他想起在中央黨部辦公室，懸掛一幅南投在地藝術大師李轂摩的墨寶，上面寫著「勇敢改變」，提醒他「莫忘改革初衷」。而行動中常會到南投，就是要具體落實由下而上的改革動力，透過溝通與凝聚的過程，讓國民黨勇敢穩健踏出改革步伐。

(中時 )