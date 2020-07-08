◎日韓澳疫情升溫 指揮中心列為留校察看

衛福部長陳時中今（8）日談及國際疫情時表示，日本、韓國目前是在短期商務鬆綁名單上的中低風險國家，澳洲是低風險國家，然而這些國家的新冠肺炎疫情似乎有升溫趨勢，指揮中心已將三國列入「觀察名單」，由於短期商務鬆綁名單是每兩週檢討一次，最快下周會針對這三國會有調整結果。

◎239位專家指新冠肺炎藉由空氣傳播 張上淳：需要注意

239位科學家近期在致世界衛生組織的公開信中表示，新冠病毒會藉由空氣傳播，呼籲各界提高警覺，世衛7日進一步指出，的確有空氣傳播的證據。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，科學界認為有空氣傳播的疑慮和可能性，我們也不排除這是需要去注意的地方。

◎鈕承澤涉性侵遭判4年 不服判太重提上訴

「豆導」鈕承澤被控性侵劇組女助理，遭台北地方法院依強制性交判刑4年，鈕承澤提起上訴，台灣高等法院今首度開庭，面對記者問及會不會覺得判太重？為什麼要上訴？他只點頭示意，不願發表意見。

◎北半球看過來！尼歐懷茲彗星肉眼可見

國外天文望遠鏡日前發現尼歐懷茲彗星(NEOWISE Comet, 天文編號C ／ 2020 F3 )，北半球均有機會看見，可觀測時間預計持續到7月中下旬。

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