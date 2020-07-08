面對美國制裁，華為早早準備替代方案，如麒麟系列處理器、鴻蒙作業系統（Harmony OS）等等。這些替代方案奠基在華為強大研發能力人員，從研發人員佔員工總數近半便可窺見一二 ，尤其更高薪招聘天才少年，為產品注入源源不絕的創意。

據《觀察家》報導，截至2019年底，華為其全球員工總數達到創新高的19.4萬人（2018年底為18.8萬人），其中研發員工約9.6萬人，佔比49%。尤其特別是華為總裁任正非去年提出，要從全世界招進20-30名天才少年，2020年計劃再從世界範圍招進200-300名。當年7月，該公司宣布給予8位2019屆頂尖學生最高達200萬人民幣的年薪。任正非指出「這些天才少年就像『泥鰍』一樣，鑽活我們的組織，激活我們的隊伍。未來3-5年，相信華為會煥然一新，全部『換槍換炮』，一定要打贏這場戰爭。」

去年美國已加強對華為的制裁，今年5月更要求採用美國製造設備或依美國軟體與技術設計的半導體商須取得美方許可證，才能向華為供貨。華為表示面臨嚴峻的外部環境，全體員工迎難而上，努力補「洞」。華為為此積極執行「去美化」，以手機為例，除啟動研制7年的鴻蒙作業系統以隨時替代安卓作業系統，相關零組件也改採國產或非美國產品，拆解華為 5G 旗艦機種的「Mate30」，發現大陸製組件的使用比例以金額來看，從過去的 25% 大幅拉高至 42%，而美製零組件則從 11% 水準下滑至 1% 左右。

華為在這波中美貿易戰、科技戰要能挺下去，再迎頭趕上，從華為研發員工佔比達49%，便知華為的決心。尤其，招募天才少年加入研發團隊，激活創意。依任正非估計「未來3-5年，相信華為會煥然一新，全部『換槍換炮』，一定要打贏這場戰爭。」

(中時電子報)