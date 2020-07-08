暑假即將來臨囉！宇峻奧汀研發的PCGAME《天使之戀2 Online》將於7月8日推出新資料片改版【叢林

探險】，現在就來一探究竟全新改版內容！

◆ 新職業「武鬥家」

新職業武鬥家是繼「魔劍士」之後的全新職業！特色是有「戰技值」與「架勢」這兩個獨自的系統，透

過累積「戰技值」可以施放各種不同的強力招式，招式則可透過「架勢」的切換不同的效果，同時靈活運用

拳刃與長槍同時進行多樣化攻擊。

新職業「武鬥家」（圖／宇峻奧汀提供）

新職業「武鬥家」（圖／宇峻奧汀提供）

◆ 歡慶改版！天天登入領好康！

在７月8日(三)維護後至８月6日(四)維護前，每天00:00前都可向雅典聖域的【改版慶祝專員】領取

獎勵，活動期間內每天登入都可獲得優渥實用獎勵，還可獲得改版限定變身玩具－「肉包喵」唷！

肉包喵（圖／宇峻奧汀提供）

◆ 改版回娘家！神兵大放送！

在7月8日(三)維護後至8月6日(四)維護前，只要2020/6/1前已有角色但未登入遊戲的玩家，登入後都

可以獲得「回歸的神力(30)天」的效果，提升100%的經驗加成。另外效果期間，角色等級80等以上前往雅

典聖域與NPC『回歸指揮官』對話，馬上就可以自選一把免費的烏拉諾斯神兵喔！

◆ 經驗狂想曲！EXP UP！UP！UP！

改版活動期間，除平日加倍獲得經打怪經驗/技能經驗/寵物經驗/掉寶率加倍外，週末六日再加碼！夏

日炎炎週末就在家裡衝刺一番吧！

【衝等練技】

在７月8日(三)維護後至７月23日(四)維護前，經驗值與技能經驗值加倍；週末六日再加碼，經驗值與技能

經驗值增加4倍！

【打寶練寵】

在７月23日(四)維護後至8月6日(四)維護前，寵物經驗值與掉寶率加倍；週末六日再加碼，寵物經驗值與

掉寶率增加4倍！

◆ 希臘小賭神再現蓋亞大陸

希臘小賭神按照慣例重返蓋亞大陸，同時也帶著全新的【幻滅武器盒】！只要蒐集一定數量的【叢林探

險骰子】交付給他就可以兌換！還有各種裝備、座騎等逸品等著您唷！

◆ 夏日狂想改版，儲值10%回饋+消費紅利回饋

在7月8日(三)維護後至8月6日(四)維護前，於各個管道進行儲值轉點為「天使之戀2商城幣」，即可獲得加贈10％額外商城幣回饋，儲越多送越多！此外，活動時間內，商城消費滿1000金幣可以獲得100紅利唷！

「叢林探險」改版（圖／宇峻奧汀提供）

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