南僑(1702)今起進行為期3天的烘焙展覽與技術交流，並發表台灣烘焙產業白皮書，南僑會長陳飛龍表示，下半年烘焙產業的發展將比上半年更好，他指出，疫情衝擊各個產業，南僑有義務研究許多客戶都預想到也遭遇到的問題，和台灣經營情況的變化，此次烘培展共有350家客戶參加交流會，也有餐飲業者、製造加工業者參與，有危機就會有轉機，烘培業未來發展仍看好。

南僑烘焙展在今日開展，陳飛龍說，疫情改變消費模式，針供餐模式及需求改變，配合此次交流會，在油脂方面推出10大類產品，共99個品項，冷凍麵糰也有多款商品，就是希望協助各種烘焙經營型態提出解決方案。南僑看好五大烘焙商機，首先健康及安全意識提升，其次，生活聚落功能更多元，第三、四分別為重新檢視替代方案及珍惜有限的人力及資源，第五善用數位科技所帶來的便利性。

少子化已成趨勢，很多精緻手工技術會面臨傳承問題，以前烘焙業由發麵團到完成作品最少都需要花十多個小時，耗力又耗時，南僑希望用最少人工，維持住好的品質。目前南僑冷凍麵糰每年的營收約9億元，今年在小型店家的需求攀升下，營收可望跟去年持平。

(時報資訊)