楊蟬聲由媽媽陪同，帶著滿滿感恩心情來到醫院造血幹細胞室。（慈濟基金會提供／王志偉花蓮傳真）

22年前，父親被診斷罹患白血病，幸運獲得骨髓捐贈，22年後，女兒楊蟬聲捐出幹細胞，盼讓受恩與報恩的因緣，持續循環下去。

「成為慈濟骨髓資料庫第5705例周邊血幹細胞捐贈者」，楊蟬聲感性說，22年前因為陌生人的愛，幫楊家找回一家人的幸福，現在可以回饋，去搶救另一個人的生命與一家人的幸福，「這機會千載難逢，說什麼也不願意錯過」。

1998年，一向硬朗的楊爸爸突然暴瘦，看過無數醫師，以為只是腸胃炎，沒想到一驗血，竟然是慢性骨髓性白血病，面對兩個稚子，楊爸爸崩潰痛哭後，決定接受醫師建議，在慈濟骨髓資料庫尋求配對，半年後獲得一位法師捐贈，成為第91例骨髓幹細胞受贈者。

「因為一位陌生人的愛，拯救楊家脫離病苦」，楊蟬聲說，爸爸移植後不僅恢復健康重生，亦找回一家人的幸福。她說，2000年跟著爸爸一起參加相見歡的她，在18歲那年即抱著報恩的心情參加建檔，沒想到自己真的有機會可以成為延續他人生命的人。

氣質優雅，皮膚白晢的楊蟬聲，日前在媽媽陪同下，到花蓮慈濟醫院造血幹細胞收集室，聆聽注射前的叮嚀與簽署相關同意書。捐贈過程中，楊蟬聲始終帶著微笑，用充滿感恩的心意送上祝福，「希望受贈者也能跟我一樣，重新擁有幸福圓滿的家庭」，楊蟬聲感恩地說。

(中時 )