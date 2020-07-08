羅智強臉書。

「海軍陸戰隊失事」造成兩死一傷，民進黨新境界文教基金會副執行長吳怡農昨天發言遭國防部及蔡英文總統「打槍」；台北市議員羅智強今日在臉書上表示，吳怡農的這個說法，「三軍將士能不寒心嗎？」

羅智強指出，吳怡農說漢光演習是為了表演需求，「那你要去跟你老闆說啊」，因為漢光演習不是別人，就是蔡英文要看的！如果民進黨認為國軍訓練形式化、表演化，那執政四年多來，是在幹嘛？

民進黨最糟糕的一點，就是把國軍當「夜壺」，要搞仇中的時候就說國軍勇猛頑強，台灣人不用怕老共，嗆起來就對了；一旦國軍出了包，民進黨馬上又置身事外，把國軍當落水狗打，私菸案要一個少校扛起來、磐石艦染疫都是海軍的錯，拍板出航的決策者通通沒有責任！

羅智強表示，現在海軍陸戰隊演訓意外，民進黨再像個沒事人一樣說風涼話，說「啊演訓都是表演啦」，三軍將士，聽到這些能不寒心嗎？

(中時電子報)