（特力集團總裁何湯雄對下半年貿易事業仍樂觀。圖／李麗滿）

特力（2908）集團8日公布六月份合併營收為新台幣38億7千萬元，與去年同期營業額比較增加23.7%。其中貿易事業營收22億元，主要受惠中國及東南亞各國全面復工，出貨排程順暢及歐美客戶訂單需求穩健所致，較去年同期大幅增加48.8%，而零售事業亦因宅經濟發酵而年增1.4%。

綜觀營收結構，六月份貿易營收占整體營收比重57%；零售營收占整體營收比重36%。

特力進一步分析，貿易事業體六月份合併營收為新台幣22億元，受惠於中國及東南亞各國全面復工，出貨排程順暢及歐美客戶訂單需求穩健，本月份貿易事業體業績較去年同期大幅增加48.8%。隨著各國陸續解禁，將使得受疫情影響之貿易供應鏈運作得以更加順暢，惟新冠肺炎疫情後續發展對全球經濟仍增添了許多不確定性，特力將持續密切關注各國疫情之發展，以便能即時因應且提供海外客戶專業的服務以滿足所有客戶多元的需求。

而台灣零售事業體六月份合併收為新台幣13億7千萬元，較去同期增加1.4%，本月業績受惠於端午連假及年中慶檔期之挹注，帶動了線上及實體雙通路之銷售成長動能。接下來隨著振興三倍券及中秋節活動檔期之推出，期望吸引更多台灣零售實體通路客人回流，同時也帶動線上銷售通路之業績，讓雙通路之銷售力道持續穩定成長。

(工商 )