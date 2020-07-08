高達24億產值的循環農業誕生了！農委會畜產試驗所發表「家禽脂肪多元加值應用」技術，該計劃歷經五年研發推廣，針對全臺每年屠宰3億餘隻的雞、鴨剩餘脂肪，發展有效再利用的對策。目前已成功推出了5項技術移轉及1項發明專利，開發的雞、鴨油延伸產品，從美食到美膚應有盡有，展現了多元創意。其中成功開發「雞油角」取代一般香腸中使用的豬油角，更被視為未來進軍清真市場的一大利器。

農委會畜產試驗所表示，近年來循環農業受到國際間高度重視，國內也積極研發，期望不僅能達到零廢棄的目標，同時創造高價值的產品。

目前雞、鴨油產品在國內外售價每公斤約300到1,600元不等，全臺每年雞隻屠宰3億餘隻，鴨約3,500萬隻，平均每隻雞可取出脂肪20至40公克，鴨約10至30公克，總計台灣每年雞、鴨屠宰剩餘脂肪總量約1,000萬公斤，預估「家禽脂肪多元加值應用」將有24億以上產值。

過去家禽經屠宰分切後累積大量剩餘脂肪，處理方式主要製成飼料或廢棄，環保處理費用成本高。不僅無法發揮價值，更常形成業者困擾。有鑒於此，畜產試驗所因應產業需求，積極研發應用技術，成功建立「家禽脂肪萃取與純化技術」，並將純化的家禽油脂做多元化應用，讓屠宰剩餘的副產物，翻轉而變成精緻、具經濟價值的優質商品，不僅減少副產物處理成本，更可大幅提高家禽脂肪的商業價值，讓產業增加獲利。

目前家禽脂肪開發利用的多元產品包括：雞、鴨油、油封鴨腿、液態潔膚皂、護唇膏、抹醬等…。畜產試驗所指出，家禽脂肪經萃取與純化後，可製成液態油與固態油兩種產品。透明清亮呈流動狀的液態雞、鴨油，具有動物油獨特香氣，不飽和脂肪酸達65%以上，發煙點達210℃，適合各種料理方式。

固體脂肪則可應用在調理食品、醬料或烘培業等。此外，家禽類油脂具有豐富的維生素A、E，滑順度佳且不黏膩，可開發製成手工潔膚皂、液態潔膚皂與護唇膏等，晉升高單價保養、清潔產品，大幅提升附加價值。另外，運用畜產試驗所109年通過「一種固形脂肪組合物及其製作方法」發明專利，研發單位目前也嘗試開發「雞油角」取代一般香腸中使用的豬油角，以生產雞肉香腸。看好2025年清真食品市場將成長至2,600億美元，該產品雖仍處研發階段，商品化後將以先取得清真認證為主，進而推動相關產品未來進入具龐大商機的清真市場。

(工商 )