暌違3個月、宣布復辦的2020全中運，18日起在屏東進行18項競賽，來自全台22縣市、近1萬6000名選手，將角逐最高榮譽；首日的開幕式與選手之夜，官方估計有超過3萬人潮湧入屏東市區，避免當晚道路交通大打結，屏東縣政府同時啟動管制、運輸及停車等措施因應。

屏縣府交旅處長黃國維表示，18日的開幕典禮，加上18、19日選手之夜演唱會，2場大型活動地點皆在縣立田徑場進行，周邊交通管制就成重點，屆時場區前的仁愛路於18日中午12時至19日晚上24時，加上會場周邊道路也會在這2天中午12點至24時實施交管。

主辦單位事前也盤點周邊停車格位，除既有的8處收費汽、機車停車場外，發現量能嚴重不足，於是緊急商借周邊8處學校及公園，作為免費臨時停車場使用，自行開車或騎車的民眾，可透過指引牌依序停車後，「跟著驕仔走」，以步行方式前往會場。

外縣市旅客從屏東火車站下車，以步行方式便可到達，黃國維指出，事前會以全中運吉祥物「驕仔」作成的地貼貼圖指引，一出車站沿永福路經中正國小到會場路線，步行路線約12至18分鐘即可到達會場。

另考量年長及行動不便民眾需求，縣府亦安排免費接駁車載運，共計2條接駁路線，屏東體育館活動主場館接駁路線於18日16時啟動接駁、19日則調整為17時開始接駁，將自屏東火車站發車，巡迴車站及屏東體育館間，每30分鐘1班；另屏東演藝廳至國民運動中心接駁路線，為每20分鐘1班。

(中時 )