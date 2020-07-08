苗栗縣苑裡消防分隊8日迎來全新雲梯車，舉辦雲梯車交接啟用典禮。（巫靜婷攝）

苗栗縣苑裡消防分隊8日迎來1輛全新雲梯車。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌頒贈聘書，希望這輛全新雲梯車能與消防弟兄共同守護通苑地區民眾的生命安全。（巫靜婷攝）

苑裡雲梯車交接啟用典禮(讀者提供/巫靜婷翻影)

苗栗縣苑裡鎮是全縣人口第4多的地區，但唯一的雲梯車是從頭屋消防分隊借來的，為健全苗南地區救災救難設備，去年在縣長徐耀昌及縣議會支持下，消防局採購造價2850萬元的芬蘭原裝進口雲梯車，新的雲梯車於今年4月到位，經2個多月的人員教育訓練，7月8日在苑裡消防分隊舉辦交接啟用儀式。

近年苑裡鎮大樓林立，為有效把握黃金救援時間，消防局採購全新雲梯車進駐第4大隊苑裡分隊，原本借來的雲梯車將回歸第1大隊，新的雲梯車為屈折式，升梯可達高度32公尺，配有先進數位電腦系統，載重可達500公斤，交接典禮中特別以頒贈「聘書」方式迎接它，代號為苑裡31車。

消防局長徐新淵指出，早年就有雲梯車常駐通苑地區，不過2018年因雲梯車老舊，車齡已達23年，且採機械式操作不便決定汰換，去年縣府向中央爭取經費，編列預算採購全新雲梯車，因應汰換過程，先從頭屋分隊調用車齡12年的雲梯車進駐苑裡。

徐新淵表示，全縣目前有6輛雲梯車，分別配置於苗栗2輛、竹南1輛、頭份2輛、苑裡1輛，苑裡這輛將負責通苑地區，只要受理報案知道受災戶在3層樓以上住宅，雲梯車就會同步出動，有效保障民眾生命財產安全，另外為汰換老舊車輛，中央預計下半年起補助苗縣採購1輛雲梯車、1輛水庫車及2輛水箱車。

(中時 )