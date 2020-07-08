苗栗縣苑裡鎮是全縣人口第4多的地區，但唯一的雲梯車是從頭屋消防分隊借來的，為健全苗南地區救災救難設備，去年在縣長徐耀昌及縣議會支持下，消防局採購造價2850萬元的芬蘭原裝進口雲梯車，新的雲梯車於今年4月到位，經2個多月的人員教育訓練，7月8日在苑裡消防分隊舉辦交接啟用儀式。
近年苑裡鎮大樓林立，為有效把握黃金救援時間，消防局採購全新雲梯車進駐第4大隊苑裡分隊，原本借來的雲梯車將回歸第1大隊，新的雲梯車為屈折式，升梯可達高度32公尺，配有先進數位電腦系統，載重可達500公斤，交接典禮中特別以頒贈「聘書」方式迎接它，代號為苑裡31車。
消防局長徐新淵指出，早年就有雲梯車常駐通苑地區，不過2018年因雲梯車老舊，車齡已達23年，且採機械式操作不便決定汰換，去年縣府向中央爭取經費，編列預算採購全新雲梯車，因應汰換過程，先從頭屋分隊調用車齡12年的雲梯車進駐苑裡。
徐新淵表示，全縣目前有6輛雲梯車，分別配置於苗栗2輛、竹南1輛、頭份2輛、苑裡1輛，苑裡這輛將負責通苑地區，只要受理報案知道受災戶在3層樓以上住宅，雲梯車就會同步出動，有效保障民眾生命財產安全，另外為汰換老舊車輛，中央預計下半年起補助苗縣採購1輛雲梯車、1輛水庫車及2輛水箱車。
(中時 )
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