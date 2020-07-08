民進黨今中常會邀請中興大學景觀學程副教授董建宏、政大社會學系副教授鄭力軒以「從大數據分析看人口變遷與歷次大選變化」為題專案報告；據轉述會中報告強調，20到35歲青年選票中，對於議題與政策的敏感度，逐漸高過傳統的統獨意識型態，並傾向政黨輪替的選擇，很多年輕人願意給小黨機會。

據轉述，從催票率來看，許多被視為藍營鐵票區，正在鬆動，台灣開始進入支持者重組階段，若有適當的人投入過去不曾經營的地區，會逐步有好的成果。

與會黨內人士轉述，近幾年人口結構改變，年輕人對於政黨傾向、黏著度沒那麼高，在都會區的年輕人多是議題取向，例如2018及2020年大選來看，縣市長、總統及政黨票中，傾向看議題、選人不選黨。

據轉述，會中報告指出，社會增加率高的地方，對總統的支持度在2016、2020都顯現高支持度，特別是北部地區；相對社會增加率下降地方，以南部為主，是民進黨主要票倉，這對政黨未來發展，特別是當人口變遷後的立委席次，會在數年後產生影響

據轉述，「催票率」反映政黨能從選民當中獲取選票的能力，因此從2012到2020，全國鄉鎮市區選舉人口每多1％，蔡總統催票率額外增加0.4 ％；相較四年前，鄉鎮市區選舉人口每多1％，民眾黨政黨催票率較平均增加0.26％，時代力量則增加0.14％。

據轉述，從催票結果來看，總統選舉支持度越強，對區域立委有正面影響，特別是在某些藍綠動能差不多的地方，總統支持度會溢出到區域立委，但對照不分區投票會發現，選民在此催票行為就會下降，雖然基本投票還是類似，但一部分總統支持者會支持其他政黨，因此採取分裂投票地區，多半是社會增加較多、有爭議性議題的地區。

據轉述，從時力兩次政黨票可以看出，時力已是都會型政黨，特別是社會增加率高的北部地區，民眾黨支持者則與總統支持者有相當重疊性，也吸走部分支持總統但對民進黨有疑慮的選票。因此六都的形成、展業結構、大眾運輸等整合，讓人口產生空間重組。

黨政人士轉述，年輕人以前集中台北、台中；但因為房價跟薪資關係，年輕人逐漸往桃園、新竹或新北市移動，不管任何政黨，近幾年年輕選票成為選舉勝負轉捩點，對政黨屬性沒那個高，選人不一定選政黨，這各個政黨都要去思考的問題。

(中時 )