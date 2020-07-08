羊膜基質施用方便，使用生理食鹽水回溶後即可經由針筒注射至患部。（苡樂醫創平台提供）

隨著再生醫學科技的進步，過去十年，退化性關節炎在治療上也有突破。醫晟生醫總經理蔡逸洋博士表示，美國的生物醫學公司將羊膜基質應用於退化性關節炎及肌腱發炎的治療，透過羊膜豐富的膠原蛋白、蛋白聚糖及各種生長因子、纖連蛋白、層黏連蛋白等，達到抑制發炎、促進軟組織再生的效果，直到2020年，羊膜基質運用於退化性關節炎及軟組織發炎的治療才正式出現在台灣。

台灣正式邁入超高齡社會，中老年族群常見的病灶中，以走路無力、膝蓋疼痛等退化性關節炎最為困擾。退化性關節炎多會有疼痛、不良於行，嚴重發炎時甚至有積水水腫等症狀，患者不僅受到疼痛所苦，生活品質也大受影響。退化性關節炎的患者，在症狀還沒嚴重到關節置換的程度之前，多會接受玻尿酸或自體濃縮血小板（PRP）注射療法。

蔡逸洋指出，羊膜基質源自健康新生兒寶貴的胎盤。一般來說生產後會將新生兒的胎盤以生物廢棄物丟棄，羊膜基質使用的胎盤取得，則是透過向產婦說明，在產檢時取得產婦的同意，並在其安全生產且寶寶健康的情況下，採集產後留下的胎盤，之後交由通過衛福部許可的組織庫，經過嚴格的血檢後，將羊膜以無菌技術處理、冷凍脫水並滅菌，包裝成一罐罐粉末狀的羊膜基質以作為臨床使用。

臨床顯示，羊膜基質富含生長因子，可抑制發炎、修復軟組織。

羊膜基質因為源自胎盤，而胎盤參與了孕育新生兒的過程，並在懷孕期間持續提供營養、蛋白質，且含有高端的幹細胞以及各式生長因子，孕育出胎兒的各種組織，也因此，羊膜為再生醫學最佳的生醫材料。

紫陽復健診所院長陳至淳醫師表示，羊膜內含超過二百種生長因子，包含促進細胞增生、分化的PDGF、TGF、EGF、FGF、VEGF，以及調控發炎反應的IL-1ra、IL-6R、Eotaxin、MIP-1等等。高雄榮民總醫院骨科部林冠宇醫師也指出，異體羊膜基質在使用上相當方便，病人不需要抽血、不需要在現場等待血液離心的時間，只需要以生理食鹽水回溶後即可馬上由醫師注射，也可排除病患因自身年齡、血品狀況、使用其他藥物等因素影響治療效果。

在臨床上，羊膜基質的使用除了不需等待抽血及離心方便迅速以外，也不需擔心臨床結果會受到患者本身血小板品質不佳、罹患慢性肝臟疾病，長期服用止痛及抗凝藥物所影響，並且在美國也累積十年以上的臨床結果，具有相當的安全性及有效性，也因此可做為退化性關節炎、肌腱發炎患者的另一個新選擇。

在羊膜基質療法期間，可經醫師建議搭配物理治療，改善軟組織延展性並增加關節活動度，對組織腫脹及發炎也有相當的幫助。

(中時 )